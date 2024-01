Samardzic | Dragusin e non solo | le priorità di mercato del Napoli

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Aurelio De Laurentiis è chiamato a grandi interventi sul. Ecco la situazione in casa azzurra dopo l’arrivo di Mazzocchi. Ilè quasi sicuramente una delle maggiori delusioni di questa prima metà di campionato. Gli azzurri, che questa stagione possono fregiarsi dello Scudetto cucito sul petto, sono attualmente ottavi in classifica, lontani dalla vetta Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Il Napoli non si ferma: dopo Mazzocchi, la squadra partenopea punta su Samardzic e Dragusin per rinforzare il centrocampo e la difesa. In un’intensa ... (napolipiu)

L'obiettivo restaper sostituire Elmas. Non si esclude un altro colpo, probabilmente dall'... Noi ai giapponesi che saranno impegnati in Coppa d'Asia, si monitorae la sua trattativa ...... Mazzocchi dalla Salernitana (preso),dall'Udinese (vicino) e un difensore centrale di peso (che piace anche in Premier League) gli obiettivi per rifare mezza squadra e dare a ...Lazar Samardzic si avvicina al Napoli. Secondo il giornalista Fabrizio Romano le parti continuano a trattare e le sensazioni sono positive ...Ex giocatore della Juventus, Radu Dragusin, difensore classe 2002 del Genoa e della nazionale rumena, sarebbe oggetto di un'accesa contesa che vede protagonisti Napoli e Tottenham. Come ...