Samardzic al Napoli | De Laurentiis accelera

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Dopo Mazzocchi, arrivato aper sostenere le visite mediche, è il turno di. I Campioni d'Italia in piena crisi si affidano al mercato per risollevare una stagione deludente e l'asso dell'Udinese è il colpo grosso per dare maggiore qualità ad una mediana che la prossima estate...

Negli studi di Sky Sport si fa il punto sul mercato del Napoli . Il presidente De Laurentiis ha spiegato in prima persona che si muoverà in questa ... (ilnapolista)

Il Napoli sta cercando il calciatore giusto per rafforzare il centrocampo dopo la cessione di Elmas ed in vista di una possibile partenza di ... (ilnapolista)

, ancora non è cominciata la trattativa delcon gli agenti (Sky) Negli studi di Sky Sport si fa il punto sul mercato del. Il presidente De Laurentiis ha spiegato in prima ...Ilin questa sessione di calciomercato vuole fare sul serio e De Laurentiis dopo Mazzocchi punta altri due innesti importanti Ilin questa sessione di calciomercato vuole fare sul serio e De Laurentiis dopo Mazzocchi punta altri due innesti importanti. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, il laterale destro ...CALCIOMERCATO - Piotr Zielisnki nuovo colpo a zero dell'Inter per l'estate 2024. Il Napoli piomba su Radu Dragusin, la Juve segue invece Felipe Anderson.Lazar Samardzic è da tempo nel mirino del Napoli, ma manca l'accordo tra il calciatore e il club. Inoltre l'Udinese chiede troppo. Il Napoli, dopo Pasquale Mazzocchi, sembrava vicinissimo a Lazar ...