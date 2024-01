Salvare le Terme di Stabia | i deputati campani Patriarca | Sarracino e Amato al commissario | Incontriamoci

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) “Il nostro obiettivo è la tutela di Castellammare die la salvaguardia di uno dei suoi asset più importanti: il marchio delledi. In quest’ottica, fedeli alla linea della operosità silenziosa, abbiamo già contattato ilprefettizio per un incontro al fine di sondare insieme tutte le possibili soluzioni”. A dirlo sono iAnnarita(Forza Italia); Marco(Pd) e Gaetano(M5s). “Al di là delle appartenenze ideologiche o di partito – concludono i parlamentari – l’impegno comune è di tutelare un grande patrimonio, qual è quello dellestabiesi, sia agevolandone l’acquisizione del marchio da parte dell’Amministrazione comunale sia sviluppando altri percorsi che consentano la ...

... ovvero quando il tempo è fondamentale perla vita di una persona. Anche chi non ha nozioni ... una persona elitrasportata in ospedale Dalleai poli sciistici, ecco dove la Regione investe ...... togliendoli dalla strada perloro la vita". Lo dichiara l'assessore alle Politiche sociali ...ai viaggiatori nelle stazioni tra Savona e San Giuseppe e sulla linea Genova - Ovada - Acqui. ...Temendo che all’amica fosse capitato qualcosa e sapendo che viveva sola, ha chiamato i carabinieri per cercare aiuto. Purtroppo la donna non conosceva l’indirizzo dell’amica, ma solo il nome e cognome ...Se non sei veneziano il cellulare a Venezia può essere un pericolo mortale. Lo ha sperimentato un turista finito in un canale mentre camminava con lo sguardo fisso sullo schermo del suo smartphone. Ma ...