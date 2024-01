Salto con gli sci femminile | tre azzurre superano la qualificazione per gara-1 a Villach Sieff 12ma

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Buone notizie per l’Italia al termine delle qualificazioni per la prima delle due competizioni individuali previste sul trampolino piccolo HS98 diin occasione della quinta tappa stagionale della Coppa del Mondo2023-2024 dicon gli sci. Le trepresenti hanno infatti superato il taglio e prenderanno parte nella tarda mattinata odierna a-1. La migliore del gruppo tricolore si è rivelata Annika, ottima dodicesima con undi 86.5 metri con leggero vento alle spalle da stanga 12, ma hanno ben figurato anche entrambe le sorelle Malsiner. Sorprendente in particolare Jessica (84.5 metri), 19ma al rientro nel circuito maggiore dopo aver rinunciato alle prove tedesche del Two Nights Tour in seguito ad un avvio di stagione ...

... che si rinnova periodicamentenuove proposte, nessuna delle quali però riesce più a fare unin avanti rilevante a livello di innovazione. Questo non si può dire dei nuovi Creative Aurvana ...... speciali e urbani, ha raggiunto il 72% (a fronte di una media europea del 58%),punte di ... Per fare undi qualità nella circolarità della sua economia, molto importante sia per la ...Buone notizie per l'Italia al termine delle qualificazioni per la prima delle due competizioni individuali previste sul trampolino piccolo HS98 di Villach in occasione della quinta tappa stagionale de ...Stretta contro chi compie il classico salto ai tornelli nelle metropolitane del Comune di Milano. A partire da gennaio 2024 inizieranno i nuovi interventi di ammodernamento del sistema di trasporto ...