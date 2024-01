Salto con gli sci femminile | Sieff sfiora la top10 in gara-1 a Villach Nika Prevc domina e va in testa alla Coppa del Mondo

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Tappa e maglia per, chela prima delle due competizioni individuali in programma sul trampolino piccolo HS98 die vola inclassifica generale delladel2023-2024 dicon gli sci. La diciottenne slovena diventa così il terzo elemento dei fratelli(dopo Peter e Domen) ad indossare il pettorale giallo.quest’oggi ha demolito la concorrenza sul Normal Hill carinziano, infliggendo distacchi enormi nella prima serie per poi firmare il miglior punteggio parziale anche nella seconda a testimonianza di una superiorità devastante. La classe 2005 ha rifilato addirittura 26 punti all’austriaca Eva Pinkelnig, protagonista di ...

Ma c'è un trucco per diventare sicuri in sella 'Tantissime persone che oggi sono campioni diostacoli, Dressage e Completo hanno cominciatoi Pony Games : e non è un caso. Intanto perché è ...Attraverso i suoi 30 annil'Orchestra Italiana, ha avuto il privilegio di collaborareicone mondiali come Tony Bennett , scomparso di recente. Arbore non potrà non fare unnostalgico ...SALTO CON GLI SCI - Segui in DIRETTA SCRITTA la terza gara della 72ª edizione della Tournée dei Quattro Trampolini, in scena sul trampolino di Innsbruck ...Abbiamo provato la demo di V.A Proxy, un mix tra soulslike e Nier Automata nel quale fare i parry è fondamentale: potete anche deviare le bombe atomiche!