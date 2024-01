Salto con gli sci | Coppa del Mondo femminile | Prevc domina a Villach Sieff 11° | Lara Malsiner 29°

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) La slovena Nika(262,7) hato la prima delle due gare dideldicon gli sci sul trampolino Hs98 di(Austria). La 18enne è riuscita a precedere la padrona di casa Eva Pinkelnig (236,7) e la canadese Abigail Strate (233,6). Top 10 sfiorata per Annikache si piazza all’undicesimo posto, eguagliando il miglior piazzamento indeldella sua giovane carriera. La ventenne azzurra ha chiuso la sua gara con 218,2 punti, totalizzando 110,0 (nono posto parziale) nella prima serie, per poi archiviare la prova a quota 108,2. Sono stati invece 198,7 i punti messi a referto da, ventinovesima. Fuori dalle prime 30 dopo la ...

Buone notizie per l’Italia al termine delle qualificazioni per la prima delle due competizioni individuali previste sul trampolino piccolo HS98 di ... (oasport)

Tappa e maglia per Nika Prevc , che domina la prima delle due competizioni individuali in programma sul trampolino piccolo HS98 di Villach e vola in ... (oasport)

