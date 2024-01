Il singolo con Noyz Narcos e il tour nel 2024 Dal 3 novembre è fuori 'CVLT' (disco di platino), il joint album di& Noyz Narcos, un`alleanza di fuoco, in cui le loro differenze e affinità si ...... una sorta di manuale cheil mistero dei messaggi notturni. La teoria più accreditata, invece,... come la parola "benevolenza" che troviamo nel25:6, oppure parole che compaiono 16 volte ...Salmo svela il lato oscuro della società nel nuovo singolo "A te e famiglia", uscito il 29 dicembre.Salmo ha annunciato a sorpresa con un post su Instagram che farà uscire il pezzo che è stato scartato per il Festival di Sanremo ...