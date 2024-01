Salerno | banchetto abusivo di materiale pirotecnico illegale | un arresto

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Nella serata del 31 dicembre 2023, i Carabinieri della Stazione diDuomo, unitamente a personale della Compagnia Intervento Operativo del X° Reggimento Carabinieri Campania, a, hanno arrestato, in flagranza di reato, un uomo per detenzione e vendita diesplosivo, in quanto l’uomo aveva allestito, in pieno centro a, undedito alla vendita dinon autorizzato unitamente ad altroconfezionato artigianalmente ed altamente pericoloso. Segui ZON.IT su Google News.

