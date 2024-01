Salernitana | Inzaghi | “Juventus? Un’emozione tornare a Torino | sarà una bella sfida”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Filippo, tecnico della, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. “Andare a giocare allo Stadium è sempre una grande opportunità e deve essere motivo di orgoglio. Giochiamo contro la, abbiamo poco da perdere e vogliamo farefigura per rendere orgogliosi i nostri tifosi e la società“, dice l’allenatore granata. “Domani darò maggiore spazio a chi nell’ultimo periodo ha avuto meno minutaggio ma ha dimostrato di lavorare molto bene in settimana“, aggiunge.ha quindi concluso: “Personalmenteè sempreparticolare. Alla Juve ho giocato quattro anni e realizzato quasi cento gol, che ...

Nonostante la vittoria contro il Verona, importante per la corsa salvezza, in casa Salernitana Inzaghi sarebbe sempre a rischio esonero Nonostante ... (calcionews24)

Ora vengono dall'importante vittoria in campionato nella sfida salvezza contro il Verona, che ha ridato un po' di respiro a Filippo. L'allenatore ha presentato la sfida ai canali ufficiali ...Le parole di Filippo, allenatore della, in vista della gara contro la Juventus. I dettagli Filippoha parlato ai canali ufficiali dellaalla vigilia degli ottavi di finale di Coppa ...Le dichiarazioni dell'allenatore granata in vista degli ottavi di finale di Coppa Italia contro i bianconeri: "Darò una possibilità a chi ha giocato meno" ...In attesa di riconfermarsi in campionato dopo il pari con il Milan e la vittoria di Verona, la Salernitana è chiamata a focalizzare le proprie attenzioni sulla Coppa Italia e sulla sfida ...