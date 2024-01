Salernitana | Inzaghi | «Juve? Abbiamo poco da perdere»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Le parole di Filippo, allenatore della, in vista della gara contro lantus. I dettagli Filippoha parlato ai canali ufficiali dellaalla vigilia degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la. PAROLE – «Andare a giocare allo Stadium è sempre una grande opportunità e deve essere motivo di orgoglio. Giochiamo contro lantus,dae vogliamo fare bella figura per rendere orgogliosi i nostri tifosi e la società. Domani darò maggiore spazio a chi nell’ultimo periodo ha avuto meno minutaggio ma ha dimostrato di lavorare molto bene in settimana. In questo momento della stagionebisogno di tutti e sono contento di poter ...

Queste le parole del tecnico della, Filippo, ai canali ufficiali alla vigilia della sfida contro la Juventus valevole per gli ottavi di Coppa Italia. EMOZIONE - 'Domani mattina ...E' di nuovo vigilia in casa Juventus, ma non di campionato. Impegno infrasettimanale domani per i bianconeri, che ospiteranno ladi Simoneper gli ottavi di finale di Coppa ItaliaGara secca all'Allianz Stadium per la Juve di Allegri, che poi curiosamente re - incrocerà proprio i granata in campionato, ma ...Queste le parole del tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi, ai canali ufficiali alla vigilia della sfida contro la Juventus valevole per gli ottavi di Coppa Italia. EMOZIONE - “Domani mattina ...Filippo Inzaghi ha parlato alla vigilia della gara con la Juventus. Ecco le sue parole riprese da Tmw: "Andare a giocare allo Stadium è sempre una grande opportunità e deve ...