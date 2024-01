Salernitana | Inzaghi | 'Emozione particolare contro la Juve | non abbiamo niente da perdere'

Queste le parole del tecnico della, Filippo, ai canali ufficiali alla vigilia della sfida contro la Juventus valevole per gli ottavi di Coppa Italia. EMOZIONE - 'Domani mattina ...E' di nuovo vigilia in casa Juventus, ma non di campionato. Impegno infrasettimanale domani per i bianconeri, che ospiteranno ladi Simoneper gli ottavi di finale di Coppa ItaliaGara secca all'Allianz Stadium per la Juve di Allegri, che poi curiosamente re - incrocerà proprio i granata in campionato, ma ...Queste le parole del tecnico della Salernitana, Filippo Inzaghi, ai canali ufficiali alla vigilia della sfida contro la Juventus valevole per gli ottavi di Coppa Italia. EMOZIONE - “Domani mattina ...Filippo Inzaghi ha parlato alla vigilia della gara con la Juventus. Ecco le sue parole riprese da Tmw: "Andare a giocare allo Stadium è sempre una grande opportunità e deve ...