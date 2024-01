Saldi invernali 2024 al via oggi | dal Lazio alla Lombardia | quando iniziano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) (Adnkronos) –al via. Tra, mercoledì 3 gennaio, in Valle d’Aosta e venerdì 5 gennaio nel resto d’Italia,le vendite di fine stagione. Secondo un sondaggio condotto da Ipsos per Confesercenti, integrato da una survey condotta sulle pmi associate a Fismo, l’associazione dei negozi di moda Confesercenti, quattro consumatori su dieci hanno già pianificato di comprare in saldo, con un budget medio previsto di 267 euro, e c’è un ulteriore 56% che acquisterà in caso di offerta interessante e che quindi non ha preventivato la spesa. Ma il cambiamento climatico complica la partita dei commercianti: le temperature eccezionalmente miti registrate tra ottobre e dicembre hanno quasi dimezzato (-46%) gli acquisti delle collezioni autunno-inverno, ed i negozi arrivano ai ...

