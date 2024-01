Saldi invernali 2024 | 8 best prodotti 2023 per la cura di mamma e bambino

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il periodo deiè ottimo per fare affari a prezzi davvero vantaggiosi, e questo vale anche quando si tratta delladei neonati e dei bambini piccoli; acquistaredurante questo periodo consente infatti di assirsi cose di qualità a prezzi decisamente ridotti rispetto al normale, oppure di acquistare più“in serie” per fare una vera e propria scorta. Quindi, se state pensando a un regalo da fare a una neo, che si tratti della suapersonale o di quella del, il periodo deiè senz’altro uno dei migliori per potersi assire doni davvero importanti senza spendere una fortuna. Ecco quindi alcuni consigli da cui potete lasciarvi ispirare se ...

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2023 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023 c he recepisce la cd "Direttiva ... (247.libero)

Al via la stagione dei Saldi invernali . La data di partenza in Puglia è quella del 5 gennaio. A stabilirlo la Commissione Sviluppo Economico della ... (dilei)

AGI -al via. Tra oggi, in Valle d'Aosta, e venerdi' 5 gennaio nel resto d'Italia, iniziano le vendite di fine stagione2024, primo grande appuntamento commerciale dell'anno e uno ...Al via i: tra oggi " in Valle d'Aosta - e venerdì 5 gennaio nel resto d'Italia, iniziano le vendite di fine stagione2024, primo grande appuntamento commerciale dell'anno e uno tra i ...Quindi, se state pensando a un regalo da fare a una neomamma, che si tratti della sua cura personale o di quella del bambino, il periodo dei saldi invernali è senz’altro uno dei migliori per potersi ...Ecco le regole per tutelare i consumatori. Confcommercio Federmoda: "Abbiamo sofferto fino a Natale, ma nella settimana successiva c’è stato un bel movimento. Siamo fiduciosi" ...