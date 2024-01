Saldi al via | il calendario degli sconti regione per regione | in Sicilia e Calabria dal 5 gennaio

Questi i numeri deiinvernali 2024, secondo le stime dell'Ufficio Studi Confcommercio Marche: STIMAINVERNALI 2024 Valoreinvernali (milioni di euro) 210 Acquisto medio a famiglia ......) né a far provare la merce. leggi anche Acquisti online, addio al reso gratuito: a cosa fare attenzione e quanto si paga Come difendersi dalle pratiche scorrette Più che mai nel periodo dei...Oggi che la coscienza sul tema della discriminazione di genere è molto più viva rispetto al passato, anche le politiche si stanno via via muovendo nella direzione di appianare i divari tra uomini e do ...L'ufficio postale di Merate è finalmente riaperto dopo 6 mesi di lavori. Offre servizi digitali come spazi per coworking, sale riunioni, connessioni ad alta velocità. Un'opportunità per imprenditori, ...