Saldi al via fra caccia all’affare e incertezze

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Pubblicato il 3 Gennaio, 2024 Anno nuovo,al via. Parte la corsadegli italiani ma tra effetti del cambiamento climatico, tempistiche e congiuntura economica la stagione delle occasioni invernali sconta qualche incertezza. I ribassi sono partiti in Valle d’Aosta e scatteranno in tutta Italia venerdì 5 gennaio. Quattro italiani su dieci, rileva un sondaggio di Ipsos per Confesercenti, hanno già pianificato di comprare in saldo con una spesa media di 267 euro a persona. Ma secondo il Codacons il giro d’affari sarà nettamente inferiore ai livelli pre-Covid: tra i 4 e i 4,5 miliardi contro gli oltre 5 che si registravano prima della pandemia. Radar accesi ma nessun target preventivato per più della metà degli italiani, il 56%, che comprerà infatti solo in caso di offerta convincente. Una quota in aumento rispetto agli anni ...

... da Mirandola alla Corea marmo come un tappeto Gianluca Vacchi apre il 25esimo Kebhouze a Londra BPER: accordo con AgroCepi per le filiere agri food In Emilia Romagnainvernali aldal 5 ...Una partenza simultanea in tutte le regioni d'Italia eccezion fatta per la Valle d'Aosta dove ihanno preso ilil 2 gennaio. Iavranno una durata di 60 giorni dalla data di avvio. Le ...Rimangono invariati a 1.70 euro viale Codalunga, la sosta breve in stazione, via Alberto da Padova, Piazza e via De Gasperi (Corso del Popolo), via Euganea, via Plinio, piazza Mazzini e aree limitrofe ...ANCONA. Il 5 gennaio il via allo shopping nelle Marche per i saldi invernali. Nel lungo weekend alle porta, secondo il Centro Studi Confcommercio, “sei marchigiani su dieci approfitteranno dei saldi ...