Saldi 2024 | oggi si parte con la Valle d’Aosta Le regole di Confcommercio e Federazione Moda Italia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), mercoledì 3 gennaio, si dà il via aie sidalla. Il 5 in tutte le altre regioni – tranne per l’Alto Adige dove per gli sconti nei comuni turistici bisognerà aspettare fino al 24 febbraio e per tutti gli altri comuni fino al 13 gennaio. Ad attendere sarà anche Trento e provincia, dove a decidere quando iniziare saranno direttamente i commercianti. 15,8 milioni saranno le famiglie che andranno a fare acquisti: quella maglia che da tanto stanno osservando, quelle scarpe o quel mobile. Tanti i tipi di acquisti, ma i privilegiati sono l’abbigliamento e le calzature. Ogni persona, secondo le stime dell’Ufficio Studi, spenderà 137 euro, un giro d’affari di 4,8 miliardi di euro. Ci sono dei punti da non dimenticare per questi acquisti e a ...