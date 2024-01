Sacchi | «Troppi stranieri nel Milan | così non è facile»

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Le parole di Arrigo, ex allenatore dele della Nazionale, sulla stagione dei rossoneri. I dettagli Arrigoha parlato al Corriere dello Sport dalla prima parte di stagione del. PAROLE – «Ci sono statialti e bassi. Oltre agli infortuni, credo che un’altra causa siano i tantiin rosa. Non èassemblare una squadra con pochi italiani. Ci vuole un periodo di adattamento per tutti al calcio italiano. Quando ilriesce a giocare da squadra, può battere chiunque. Bisogna lavorare molto in allenamento sulla testa dei ragazzi. Probabilmente arriverà qualche rinforzo dal mercato, oltre agli infortunati che piano piano rientreranno». LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS 24

