Sacchi sul mercato del Milan | «Non arriveranno miglioramenti»

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)sicuro: daldi gennaio «qualche nuovo volto sbarcherà aello, ma non è da lì che possono giungere i». «Qualche nuovo volto sbarcherà aello, va bene, ma non è da lì che possono giungere i, anche perché chi viene acquistato a gennaio ha bisogno di parecchio tempo per mettersi in forma e in sintonia con tutto il gruppo». Parole e musica di Arrigo, intercettato dalla Gazzetta dello Sport. Il giorno dopo l’ottima prestazione dei rossoneri in Coppa Italiaha analizzato la situazione in casa: «Penso che i rossoneri abbiano già le potenzialità e le soluzioni per migliorarsi. Intanto il recupero di qualche infortunato può aiutare Pioli, poi bisogna ...