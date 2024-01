Sacchi | Milan | “Troppi alti e bassi | non facile assemblare una rosa di tutti stranieri”

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) In un’intervista al Corriere dello Sport, Arrigoha analizzato le difficoltà delnella prima parte di stagione: “Ci sono stati. Oltre agli infortuni, credo che un’altra causa siano i tantiin. Non èuna squadra con pochi italiani. Ci vuole un periodo di adattamento peral calcio italiano. Quando ilriesce a giocare da squadra, può battere chiunque. Bisogna lavorare molto in allenamento sulla testa dei ragazzi. Probabilmente arriverà qualche rinforzo dal mercato, oltre agli infortunati che piano piano rientreranno”. SportFace.

