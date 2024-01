Ryanair esclusa dalle piattaforme di viaggi | le vendite calano

...biglietti a partire anche da 7.99 euro per volare nelle oltre 200 destinazioni della rete: ...a 12 anni ed è valido soltanto sui voli operati da ITA Airways in classe Economy (Light), ......biglietti a partire anche da 7.99 euro per volare nelle oltre 200 destinazioni della rete: ...a 12 anni ed è valido soltanto sui voli operati da ITA Airways in classe Economy (Light), ...Ryanair ha aperto le vendite dei voli dall'aeroporto Alghero-Riviera del Corallo per l'estate 2024. L'operativo ricalca in pratica il network ...Milano, il volo Dalaman (Turchia)-Dublino dirottato dalla compagnia low cost a Bergamo. Al di là del risarcimento viene fissato per la prima volta il principio secondo cui il foro competente è quello ...