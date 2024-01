Russia | primo panda gigante nato nel Paese | si chiamerà Katyusha

Ilcucciolo di panda gigante russo, nato allo zoo di Mosca lo scorso agosto, si chiamerà Katyusha. Il padre e la madre di Katyusha sono Ru Yi e Ding Ding, inviati innel 2019 per ...Ucraina, razzo colpisce scuola a Kharkiv: 'Abbattuti 12 missili su Belgorod'. 54 le vittime dell'attacco di ieri su Kiev. Il governo ... Ilministro ucraino Denys Shmyhal ha comunicato che ...Sikorski ha aggiunto che la risposta alla Russia dovrebbe includere anche un "inasprimento ... Sikorski ha scelto l'Ucraina per la sua prima visita all'estero, dove ha affermato che l'Occidente ...Una strategia per cercare di allontanare l'Occidente dall'Ucraina. Secondo l’Institute for The Study of War il presidente russo Vladimir Putin non avrebbe intenzione di ...