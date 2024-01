Russia | Europa | Stati Uniti | tre elezioni che possono ridefinire il destino della democrazia

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Si comincia a marzo, con lache rinnoverà il suo plebiscito a Vladimir Putin, candidato unico alla presidenzaRepubblica visto che il solo avversario, Aleksej Navalny, ha provveduto a confinarlo in un lager in Siberia. Nulla di nuovo è lecito attendersi da quel voto, forse qualche sorpresa, se mai ne sarà data notizia, L'articolo proviene da Il Difforme.

Le notizie sulla guerra in Ucraina di lunedì 11 dicembre, in diretta. Gli Usa annunciano un pacchetto di aiuti per l' Ucraina entro la fine del ... (corriere)

Nell’ultima partita del girone F la squadra di Pioli batte in rimonta gli inglesi con i gol di Pulisic e Chukwueze, ma arriva la retrocessione in ... (corriere)

Per Schaffhauser, queste ambizioni fanno parte di uno sforzo decennale per forgiare un'alleanza tra lae l', le cui prospettive, per quanto lontane, si sono infrante con l'invasione dell'...Una posizione cioè di grande fermezza nella condanna dellae di sostegno all'Ucraina. Sulla ...Trump potrebbe cambiare moltissimo sullo scenario internazionale e per i rapporti trae Usa. ...Confrontando la ferma posizione del blocco europeo e il solido sostegno a Kiev in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, Borrell ha avvertito che l’accusa di ambivalenza da parte dell’Europa sta ..."Premierato Nel programma elettorale, parlavamo di presidenzialismo". “La legge italiana sul possesso di armi è la più restrittiva d’Europa e sicuramente non va allargata. Anzi, io sarei ancora più r ...