Russell Crowe | Ho radici italiane Ecco i risultati delle sue ricerche genealogiche

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)ha (anche) lontane origini. A rivelarlo è lo stesso attore australiano, nato in Nuova Zelanda, con una serie di post su X: da tempo era alla ricerca dei suoi antenati italiani, ma «folkloristici racconti familiari ed errori di scrittura» gli hanno fatto imboccare «piste sbagliate». Alla fine però è venuto fuori che "il mio bis-bis-bisnonno, da parte materna, arrivato in...

L’attore Russell Crowe , nato in Nuova Zelanda, non ha mai fatto mistero del suo amore per l’Italia, e adesso ha annunciato con gioia ai suoi ... (open.online)

L'attore, nato in Nuova Zelanda, non ha mai fatto mistero del suo amore per l'Italia, e adesso ha annunciato con gioia ai suoi followers un inaspettato retroscena: le sue radici affondano ...L'attore, il bis - bis - bisnonno è Luigi Ghezzi nato nel 1829L'attore premio Oscar Russell Crowe, originario della Nuova Zelanda, ha recentemente annunciato di avere radici italiane. La notizia è stata accolta con entusiasmo dai suoi numerosi fan e ha suscitato ...Parmigiani e... non lo sapevate. A sorpresa, questo 2024 apre con una novità cinematografica ghiotta. Russell Crowe, si quello del Gladiatore, Massimo Decimo Meiridio, ha origini parmigiane. E, manco ...