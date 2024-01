Rugby | Ntamack “Noi giocatori siamo solo carne da macello”

... anche i transalpini hanno i loro problemi, con tanti infortuni (e Willemse gli ultimi ... Mondiali, la Pool B . A conti fatti, il girone più incerto e complicato. Con tre squadre in lotta ...... anche i transalpini hanno i loro problemi, con tanti infortuni (e Willemse gli ultimi ... Mondiali, la Pool B . A conti fatti, il girone più incerto e complicato. Con tre squadre in lotta ...Proprio un infortunio ha tenuto Ntamack lontano dai campi lo scorso autunno, impedendogli di partecipare alla Rugby World Cup e tornando sul tema della gestione del fisico e della mente dei giocatori ...Grégory Alldritt, major player of the XV of France and La Rochelle, had agreed with his club to take a break until January 2024, after a grueling World Cup. But with the results of the reigning ...