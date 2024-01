Rugby | l’Italia convoca Jelic per il raduno di Verona

Leggi su oasport

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un cambio nella lista deiti per ildi domani e dopodomani dell’Ital, primo appuntamento ufficiale in vista del prossimo Guinness Sei Nazioni 2024 che prenderà il via a inizio febbraio. Indisponibile la terza linea del Mogliano Giulio Marini, arriva invece un altro mediano di mischia ad affiancare Alessandro Garbisi e Alessandro Fusco. Si tratta di Ratko, giocatore in forza alle Zebre Parma, alla primazione con la Nazionale Maggiore Maschile dopo aver fatto parte della Nazionale Seven Maschile. Nato il 17 agosto 2000 a Belgrado, in Serbia, ma arrivato da giovanissimo in Italia è cresciuto nelle giovanili dello Jesi, vestendo poi le maglie di Granducato Livorno e Pesaro, passando attraverso l’Accademia Federale e poi esordendo nel massimo ...