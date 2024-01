Rosso per la holding lussemburghese di Sawiris Ons Investments | pesano le svalutazioni per 66 | 7 milioni

Atos conferma di aver ricevuto due lettere che indicano un interesse non vincolantele sue ... dopo esser partite in rialzo di circa l'11%, hanno invertito rotta e si sono portate in. Il ......Hezbollah al confine settentrionale" di Israele e i ribelli Houthi che attaccano mercantili nel Mar. Sul tema del conflitto in Medio Oriente si è espresso oggi anche l'Alto rappresentante...Dopo l'ultimo messaggio, in cui l'uomo annunciava che l'avrebbe raggiunta per parlarle, è scattata la segnalazione al 112 che ha individuato, in ossequio al protocollo vigente, il cosiddetto «codice ...Gli Stati Uniti sono diventati il primo esportatore mondiale di Gnl, dopo aver superato Australia e Qatar, secondo i nuovi dati compilati da Bloomberg.