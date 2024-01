Rosa D’Ascenzo | prima vittima di femminicidio del 2024 Uccisa a padellate dal marito

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) I carabinieri hanno fermato un uomo di Sant’Oreste, nel Viterbese, che è ora accusato di omicidio aggravato verso la moglie,. L’uomo ha portato la moglie morta all’ospedale di Civita Castellana il primo dell’anno, dicendo che la donna si era sentita male. Come riporta la stampa, l’uomo, Giulio Camilli, 73 anni, si è recato nell’ospedale di Civita Castellana, a metà strada tra Viterbo e Roma, pocodelle 22 di lunedì primo gennaio, portando con sé la moglie morta,, 71 anni, in auto. Una volta in ospedale il 73enne ha detto ai sanitari che la moglie si è sentita male ed è “caduta dalle scale” nella loro casa, a Sant’Oreste, un piccolo comune nell’area metropolitana di Roma. I sanitari, come da prassi, hanno subito allertato le forze dell’ordine, che si sono recate sul ...