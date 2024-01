Roma | trovato un cadavere in decomposizione sotto la tangenziale est

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), 3 gennaio 2024 – Unin avanzato stato diè stato, nella serata di ieri, dai carabinieriallaest all'altezza di Tor di Quinto a. A lanciare l'allarme è stato un senzatetto romeno. Arrivati sul posto i militari di Ponte Milvio hanno rinvenuto il corpo che potrebbe essere di un clochard. Sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo investigativo di via in Selci per i rilievi e la salma è stata trasportata al Gemelli per gli accertamenti. (Fonte: Adnkronos)