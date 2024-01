Roma | Tajani | ' colloquio con Piantedosi per ripristino legalità a Frascati'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), 3 gen. (Adnkronos) - "Questa mattina ho avuto untelefonico con il ministro dell'Interno Matteoin merito ai gravi fatti di cronaca accaduti negli ultimi giorni a, comune dei Castellini, in provincia di. Una spirale di violenza culminata con l'omicidio del 30 dicembre scorso quando, a seguito di una lite tra alcuni senza fissa dimora, un cittadino romeno di 33 anni ha ucciso un cittadino tunisino e ferito un italiano. Il motivo sembrerebbe collegato al racket dei parcheggi, tra l'altro in una zona altamente frequentata dai cittadini per la presenza di un presidio Asl, dove è presente una tendopoli abusiva". Lo rende noto il segretario di Forza Italia e vicepremier, Antonio. "Il ministro, ...