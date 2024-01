Roma su Huijsen | Pinto dribbla le domande | 'Voglio un difensore | c'è posto solo per i giovani'

Un difensore come priorità assoluta. L'idea della Roma per il mercato di gennaio è chiara, un centrale che possa andare a... (calciomercato)

Dopo la trattativa tramontata per Bonucci, la Roma si è inserita per prendere in prestito il giovane difensore della Juve , Huijsen Dopo la ... (calcionews24)

, ecco l'identikit del difensore.verso il Frosinone: tutti i nomiQualcuno arriverà in giallorosso, ma sarà comunque troppo tardi. Appurato questo, bisogna concentrarsi sul nome del ...Si preannuncia un lavoro a 360 gradi per il direttore sportivo della Juventus Giuntoli nel corso delle prossime settimane. La società bianconera è attesa come una delle figure protagoniste di questa ...Il secondo giorno di calciomercato continua con l'ufficialità dell'arrivo di Gabbia al Milan. Il centrale torna in rossonero, con Pioli che era in emergenza a causa degli infortuni ...All'Olimpico proseguono gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Roma vuole il derby nel prossimo turno, la Cremonese per ripetere l'impresa dello scorso anno.