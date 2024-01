Roma | schianto fra due auto sulla Laurentina | muore 78enne

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), 3 gennaio 2024 – Un altro grave incidente, oggi sulle strade della Capitale: unè morto in un incidente avvenuto stamattina, verso le ore 6.30, in viaall’altezza del km 18. Sul posto è intervenuta la polizia locale del Gruppo Eur. Ilera al volante di una Opel Mokka quando, per cause da accertare, ha perso il controllo dell’finendo contro una Ford Focus che viaggiava nella direzione opposta. Il 57enne, che era a bordo della Ford Focus, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Sant’Eugenio mentre ilè morto durante il trasporto in ospedale. (Fonte: Adnkronos) Sempre questa mattina, si è verificato un incidente mortale sul Grande Raccordo Anulare (leggi qui) ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...