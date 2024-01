Roma | medici di base e ospedali in affanno tra Covid e influenza | “Servono medici e infermieri | ma la Regione paga posti letto ai privati”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un milione di italianiti e una curva delle infezioni respiratorie che è ancora in crescita, soprattutto tra i bambini. Complici le riunioni familiari, un certo rilassamento rispetto al monitoraggio e la prevenzione dele, soprattutto, le carenze strutturali del sistema sanitario nazionale che in alcune regioni si sentono ancora di più. Ma il virus colpisce forte anche ae manda il tilt le strutture sanitarie. Al Policlinico pediatrico Bambino Gesù della capitale, tra Natale e Capodanno gli ingressi al pronto soccorso sono aumentati del 50%: “Dai 300 accessi giornalieri in pronto soccorso siamo arrivati anche a punte di 450-480 ingressi. Le nostre strutture di Palidoro e Gianicolo durante le festività hanno lavorato con ritmi impressionanti per gestire i piccoli pazienti, in particolare sotto i 5 anni di età, con ...