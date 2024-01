Roma | l’incrocio più fotografato dai turisti | da qui si vedono contemporaneamente 3 obelischi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)non smette mai di stupire e sorprendere chiunque la visiti, ogni angolo ha una storia da raccontare ed ogni monumento un passato che rende la città eterna. Dal Colosseo a piazza Navona, Fontana di Trevi e Circo Massimo. Sono infinite le bellezze racchiuse nella Capitale e tra queste c’è un incrocio che fa impazzire i: da quel punto si possono vederetrepiù gettonato dai: le sue caratteristiche Sapete perchéè una delle città più belle del mondo? Poiché è l’unica dove in posto ben preciso è possibile vedere nello stesso momento ben tre diversi. Avete mai sentito parlare di Via delle Quattro Fontane? Si tratta di una piazza in incrocio che si ...

...Le nuove telecamere saranno installate all'tra via... nel quartiere di Baragallo all'di via San Francesco e ... Inoltre, ovviamente,'occhio elettronico sarà determinante per ...La Lazio conoscerà la sua avversaria a gennaio, quando la...punteggio con un sinistro di Bernabè che si è infilato all'...Bonny ha siglato il raddoppio in contropiede finalizzando'...