Roma | in fiamme un camion dei rifiuti su via del Corso

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), 3 gennaio 2024 – Intorno alle 22:30 di ieri sera, due squadre dei vigili del fuoco, con l'ausilio di un'autobotte, sono intervenute in via del,148 per l'incendio di un compattatore dell'AMA contenente materiale cartaceo. A quanto si apprende tuttavia nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto anche la polizia di Stato sul posto per quanto di loro competenza.