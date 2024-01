Roma e Milan | spunta la pista Aguerd | la decisione del West Ham

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 30 dicembre , ultime partite dell’anno in serie A e l’appuntamento da non perdere è allo Stadium ... (infobetting)

ritorno in Francia molto vicino per Thilo Kehrer . Secondo quanto riportano i colleghi di Footmercato, il Monaco è fiducioso nella buona... (calciomercato)

Anche in questo caso, a parlare sono i numeri: dopo la formazione nel Parma, Ancelotti ha giocato nellae poi nel, con le quali ha conquistato tre scudetti, quattro edizioni della Coppa ...Sono stati poi designati Guida di Torre Annunziata per Salernitana - Juventus e La Penna diper Empoli -, che si giocano il giorno dopo. Il posticipo domenicale,- Atalanta, sarà ...Nayef Aguerd è finito nel mirino di Roma e Milan per il mercato di gennaio, ma il West Ham ha deciso di non cedere il difensore marocchino, come riporta Sky Sports.Il Milan vede sfumare uno dei suoi obiettivi mercato: è ad un passo dal Monaco, tutto da rifare per i rossoneri.