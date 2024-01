Roma beffata | ecco dove giocherà Marcos Leonardo

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Calciomercato, sfuma definitivamente: l’attaccante del Santos nelle prossime 24 ore firmerà con un’altra squadra Dopo averlo cercato a lungo, lasi arrende:diventerà un calciatore del Benfica. Come riportato da Fabriziono, l’attaccante classe 2003 firmerà entro le prossime 24 ore. Al Santos, la sua ex squadra, andranno 18 milioni di euro, con un bonus ai brasiliani del 10% in caso di futura rivendita. Seguito a lungo da Thiago Pinto e dalla dirigenza giallorossa, salvo poi virare su Romelu Lukaku in estate, il brasiliano era finito anche nel mirino di Juve e Al-Hilal.