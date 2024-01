Roma | armata di ascia semina il panico alla fermata della metro

(Di mercoledì 3 gennaio 2024), 3 gennaio 2024- Paura aSan Giovannilinea Apolitana. Una donna ha prima infastidito diversi passeggeri e poi ha inveito contro il personale di vigilanza in turno brandendo un’e danneggiando il corrimanoscala d’ingressostazione. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di, intervenuti a seguito delle segnalazioni giunte al 112, hanno bloccato la donna, che nel frattempo era stata disda un addettovigilanza. La cittadina bulgara di 32 anni è stata denunciata per minaccia e danneggiamento aggravati. Fonte: Ansa ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

