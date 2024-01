Roma | allarme smog | I fragili restino a casa

Sul posto stanno operando 4 squadre di Vigili del fuoco con ben 13 automezzi: in arrivo anche il personale del Gos (ilgiornale)

Polveri sottili, è Allarme a Roma . I dati sulla qualità dell’aria registrati in città continuano a fornire valori preoccupanti (e pericolosi) per la ... (ilcorrieredellacitta)

commenta E'smog adove i livelli di Pm10, le polveri sottili sulla concentrazione del particolato, nella giornata del 1 gennaio hanno superato la soglia massima consentita. Lo ha segnalato il ......la vicinissima via delle Belle Arti e dalle ulteriori sollecitazioni che provoca la ferrovia- ...24 le vibrazioni e invierà su smartphone messaggi al superamento di soglie di allerta o di. ...Un uomo di 78 anni è morto questa mattina, 3 gennaio, poco dopo le 6, in un incidente stradale avvenuto al Km. 18 di Via Laurentina a Roma, al confine con il ...E' allarme smog a Roma dove i livelli di Pm10, le polveri sottili sulla concentrazione del particolato, nella giornata del 1 gennaio hanno superato la soglia massima consentita.