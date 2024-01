Rogo Mezzocammino | Municipio IX | Si può rientrare nelle abitazioni

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) “Stamattina (3 gennaio 2024) la Commissione pubblica per la Sicurezza Statica degli Edifici privati, ha accertato che i condomini prospicienti largo Jacovitti non hanno subito danni che ne compromettano la stabilità in seguito all’incendio che si è sviluppatoprime ore del 31 dicembre nell’area sottostante provocando il crollo del piazzale. È perciò possibile da stasera il rientroproprieda parte dei residenti”. Così in una nota Titti Di Salvo, presidente delRoma IX Eur, e Augusto Gregori, vice Presidente. “Ringraziamo per il lavoro svolto i vigili del fuoco, la protezione civile tutta e in particolare quella del IXCamelot, la polizia locale, la polizia di stato, gli uffici del nostro, il preside della scuola Geronimo Stilton ...

... i residenti dichiedono alla politica di intervenire una volta per tutte. Oltre dieci ... Un modo per capire a che punto sono le operazioni di spegnimento del, scoppiato all'alba del ......il cemento creando un'immensa voragine che ha inghiottito la piazza e dopo 24 ore dalsprigiona ancora fumo. Maxi incendio in un garage, esplodono bombole di gas: nube di fumo su, ...Anche il report dell'Arpa sulla qualità dell'aria non preoccupa le istituzioni: i risultati si riferiranno al giorno del rogo e non a quelli successivi ...