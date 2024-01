Ritrovato lo studente vittima di “rapitori informatici” | da solo in una tenda controllato tramite Facetime

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) È statoKai Zhuang, loche era stato rapito negli Stati Uniti nei giorni scorsi. Secondo quanto detto dalla polizia di Riverdale, il 17enne era spaventato e quasi in ipotermia in unadanelle zone rurali dello Utah, convinto dai suoiche se non avesse fatto come volevano loro avrebbero fatto del male alla sua famiglia. Quello di Kai èuno dei numerosi casi di studenti stranieri presi di mira dai così chiamati ‘‘ che, secondo la polizia, convincono le vittime a isolarsi, a scattarsi delle foto in cui sembra che siano tenuti prigionieri, quando al contrario con loro non c’è nessuno e ili controllanoSkype e. ...

