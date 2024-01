RISULTATI | NOAH “The New Year 2024” 02 01 2024

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Idel primo Show deldellaandato in scena a Tokyo:The NewMartedì 2 Gennaio – Tokyo (Japan) Yu Owada batte Taishi Ozawa (5:24) Eight Man Tag Team MatchAtsushi Kotoge, Mohammed Yone, Super Crazy & Terry Yaki battono Akitoshi Saito, Hajime Ohara, Hi69 & Kai Fujimura (7:22) GHC Junior Heavyweight Tag Team Title Three Way Elimination MatchGLG (Tadasuke & YO-HEY) battono Alpha Wolf & Dragon Bane (c) e Alejandro & Ninja Mack (12:24) e diventano Nuovi Campioni!! Ordine di eliminazioni:-YO-HEY batte Ninja Mack (8:48)-YO-HEY batte Dragon Bane (3:36) Six Man Tag Team MatchGLG (Anthony Greene, Jack Morris & Jake Lee) battono El Hijo del Dr. Wagner Jr., Titus Alexander & ...

