Rischio istamina | ritirati lotti di filetto di tonno nei supermercati

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Il Ministero della Salute ha annunciato il ritiro dal mercato deldia marchio Oltremare, variante striata congelata, a causa del superamento dei limiti normativi consentiti di. Sono stati identificati dueinteressati. Si forniscono istruzioni su come agire nel caso in cui siano stati acquistati tali prodotti e si discutono i potenziali rischi nel caso di consumo del prodotto in questione. Iinteressati Il 2 gennaio 2024, il Ministero della Salute ha ordinato il richiamo di duedidi, dichiarati achimico a causa del superamento dei limiti normativi consentiti di. Le informazioni disponibili indicano che lo stabilimento responsabile è ...

Il motivo del richiamo è la presenza dioltre i limiti consentiti, che mette adi sindrome sgombroide consumatori e consumatrici. Il prodotto segnalato è in confezioni da 300 grammi ...Col, se consumato, di gastroenteriti . Quando evitare di mangiare il pesce. Se avete il ... L'azione dei germi nelle carni può favorire la liberazione die quindi dare delle reazioni ...Occhio ai prodotti sugli scaffali: il Ministero della Salute oggi ha pubblicato sul sito del dicastero nella pagina dedicata alle allerte...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il ...Filetti di tonno ritirati dai supermercati per presenza di istamina oltre la norma: rischio chimico, il richiamo del Ministero della Salute e i rischi per l'uomo ...