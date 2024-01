RISCHIATUTTO | SU RAI1 LA FESTA PER I 70 ANNI DELLA TV CON IL MITICO QUIZ E TANTI VIP

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Un vero e proprio omaggio in occasione dell’versario delle trasmissioni ufficialiRai che iniziarono il 3 gennaio 1954. Esattamente 70dopo, il 3 gennaio del 2024, arriva in prima serata su70” per un appuntamento che vuole essere unadi ricordi, personaggi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità. Un compleanno con una serata condotta da uno dei maggiori alfieri del piccolo schermo, ovvero Carlo Conti: una grande celebrazione gioiosamente animata da una partita “specialissima” del “”. CONTI: “I 70DI UNA MERAVIGLIOSA SIGNORA” “Compie 70questa meravigliosa signora che è la Rai – le parole di Carlo Conti – . Per me è un grande onore festeggiare insieme al pubblico un ...

