Rischiatutto ’70 | lo show con Carlo Conti per festeggiare i 70 anni della Rai

Leggi su tpi

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) . Anticipazioni, ospiti, concorrenti, streaming, quante puntate Il 3 gennaio 1954 la Rai – Radiotelevisione italiana, iniziava le sue regolari trasmissioni. Un evento destinato a cambiare le abitudini di milioni di persone. Peril 70esimo compleannotv questa sera, 3 gennaio 2024, va in una puntata speciale di’70, per un vero e proprio omaggio in occasione dell’versario delle trasmissioni ufficialiRai. Alla conduzionecon tanti ospiti. Ecco le anticipazioni. Anticipazioni e ospiti Un appuntamento che vuole essere una festa di ricordi, personaggi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità. Un compleanno con una serata condotta da uno dei maggiori alfieri del piccolo schermo, ovvero...