“Rischiatutto 70” | la festa dei ricordi in prima serata su Rai 1 il 3 gennaio

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Appuntamento per mercoledì 3insu Rai1 con ‘70’: unadi, personaggi, emozioni, aneddoti,ti e curiosità per ricordare e omaggiare il 70esimo anniversario delle trasmissioni ufficiali della RAI (31954). E, per raccontare tutto questo, la Rai festeggerà il suo compleanno con unaspecialissima condotta da uno dei suoi maggiori alfieri del piccolo schermo, ovvero Carlo Conti: una grandegioiosamente animata da una partita specialissima del ‘’. “Compie 70 anni questa meravigliosa signora che è la Rai. Per me è un grande onore festeggiare insieme al pubblico un anniversario così importante: il compleanno della Rai e ...