Rischiatutto ' 70 con Carlo Conti stasera su Rai 1 | ospiti e anticipazioni del 3 gennaio

(Di mercoledì 3 gennaio 2024)su Rai 1 va in onda'70: una serata speciale per celebrare la Rai con uno dei programmi più iconici di sempre. Un autentico tributo celebra l'anniversario delle trasmissioni ufficiali della Rai, avviate il 31954. Precisamente 70 anni dopo, questa sera, mercoledì 32024, Rai 1 propone in prima serata'70, condotto da. L'evento si configura come una straordinaria celebrazione ricca di ricordi, personaggi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità. La Storia della Rai: Dagli Inizi a 'La Domenica Sportiva' e 'Arrivi e Partenze' Proprio il 31954, iniziavano ufficialmente le trasmissioni sul piccolo schermo, con programmi iconici come La Domenica Sportiva e 'Arrivi e Partenze', che segnò il ...

