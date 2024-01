Rischiatutto 70 | Carlo Conti festeggia con Renato Zero | Massimo Ranieri e 6 vip i 70 anni Rai

Leggi su spettacolo.eu

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Perre i 70delle trasmissioni Rai va in onda uno speciale70, condotto dacon sei super vip in gara e gli ospiti specialiAppuntamento per mercoledì 3 gennaio in prima serata su Rai1 con70: una festa di ricordi, personaggi, emozioni, aneddoti, primati e curiosità per ricordare e omaggiare il 70°versario delle trasmissioni ufficiali della RAI (3 gennaio 1954). E per raccontare tutto questo la Rai festeggerà il suo compleanno con una serata specialissima condotta da: una grande festa gioiosamente animata da una partita specialissima del. Le ...