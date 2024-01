Ricerca | terapia genica più sicura | sull’RNA nuovo “interruttore” a comando

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Itori del Baylor College of Medicine hanno sviluppato una tecnologia per regolare efficacemente l’espressione genetica, suggerendo una soluzione promettente per colmare le attuali lacune nelle applicazioni cliniche della. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Nature Biotechnology. Proprio come un medico adatta la dose di un farmaco alle esigenze del paziente, anche l’espressione dei geni terapeutici, quelli modificati in una persona per trattare o curare una malattia tramite la, deve essere mantenuta entro una finestra terapeutica. Rimanere all’interno della finestra terapeutica e’ importante poiche’ una quantita’ eccessiva di proteina potrebbe essere tossica e una quantita’ troppo piccola potrebbe comportare un effetto terapeutico minimo o ...