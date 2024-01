Rfi | aggiudicata la gara per la tratta ferroviaria Grassano-Bernalda | ecco le imprese vincitrici

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) ReteItaliana, capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS, ha aggiudicato laper la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori velocizzazione della, sulla direttrice Potenza-Metaponto-Taranto, a ICM ed al Raggruppamento temporaneo di professionisti composto da SWS Engineering, Architecna e SIIP. Le opere, si legge in una nota, riguardano la velocizzazione di circa 12 chilometri di linea fra Salandra e Ferrandina, grazie a una variante di tracciato in affiancamento all’attuale linea, funzionale anche alla risoluzione di alcune problematiche di natura idraulica. Previsto inoltre l’adeguamento degli impianti nelle stazioni di Salandra e, la realizzazione di una nuova Sotto stazione elettrica e l’eliminazione di due passaggi ...

Rete Ferroviaria Italiana ha aggiudicato a ICM e al Raggruppamento di SWS Engineering, Architecna e SIIP la gara per la velocizzazione della linea Potenza-Metaponto-Taranto. L'opera, finanziata con fo ...Concluse le operazioni relative alla demolizione della struttura sopraelevata del parcheggio Fast Park, parcheggio multipiano gestito da RFI, in via XI ...