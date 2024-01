Renzo Arbore torna in tv | 70 anni di storia per lo showman che conquistò Venier e Melato

Leggi su dilei

(Di mercoledì 3 gennaio 2024) Con lui fece il suo debutto da ballerina Raffaellà Carra, esordì in televisione Pino Daniele e nacque la dissacrante band di Elio e le storie tese.è uno dei pilastri della televisione italiana, volto storico dell’emittente nazionale chesugli schermi per festeggiare i primi 70della Rai. Il suo nuovo show si chiama Appresso alla musica – Premiata bottega di antiquariato musicale, in onda da giovedì 4 gennaio alle 23.15 su Rai 2 e si delinea come un viaggio tra i ricordi dei più significativi momenti televisivi degli ultimi ’50. Perchédi storie da raccontare ne ha tantissime e alcune sono dolci storie d’amore.in tv Venti puntate che promettono chicche preziosissime. Gli aneddoti ...